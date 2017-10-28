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Республиканцы хотят отставки спецсоветника ФБР, расследующего вмешательство РФ

Суббота, 28 октября 2017, 12:51
Версия для печати Комментарии

Представители Республиканской партии призывают к отставке спецсоветника ФБР Роберта Мюллера, который занимается расследованием вмешательство России в президентские выборы в США.

Об этом сообщает Fox News.

Критики Мюллера считают, что налицо конфликт интересов из-за того, что он приближен к бывшего директора ФБР Джеймса Коми, уволенного президентом Дональдом Трампом.

"Кодекс федерального служащего не может быть более четким - Мюллер тесно связан с Коми и тем самым скомпрометировал себя очевидным конфликтом интересов. Выявление конфликта интересов достаточно для того, чтобы признать Мюллера нарушителем этого кодекса. Разоблачения в последние недели только добавили уверенности в этом деле", - заявил конгрессмен-республиканец Трент Фрэнкс.

Он напомнил, что Мюллер также расследует обстоятельства увольнения главы ФБР.

"Если изложенные нам факты являются правдой, то должностное лицо ранга Мюллера должен уйти в отставку",- сказал губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи.

Офис Роберта Мюллера отказался от комментариев Fox News.

Напомним, что в США продолжается расследование вмешательства РФ в прошлогодние президентские выборы.

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