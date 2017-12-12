НАТО продлил полномочия Столтенберга в должности генсека до 2020 года

Вторник, 12 декабря 2017, 14:54

Североатлантический альянс сегодня согласился продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга на два года до 30 сентября 2020 года.

Об этом говорится в заявлении на сайте НАТО.

"Союзники приветствуют генерального секретаря и полностью уверены в его способности продолжать свою преданную работу, направленную на продолжение адаптации НАТО безопасности вызовов XXI века", - говорится в заявлении.

Столтенберг вступил в должность генерального секретаря НАТО 1 октября 2014 года.

В процедуре назначения генсека НАТО нет официального процесса выборов, Альянс традиционно достигает консенсуса относительно того, кто должен занять должность. Эта процедура часто происходит через неформальные дипломатические каналы.

Поскольку верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе традиционно является американец, то должность генерального секретаря занимают европейцы.