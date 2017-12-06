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НАТО возобновляет контакты с РФ по военным каналам - Столтенберг

Среда, 06 декабря 2017, 18:47
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НАТО работает над восстановлением контактов с Россией по военным каналам, в частности, для усиления безопасности в воздухе над Балтийским морем.

Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"После долгого перерыва в использовании контактов по военной линии эти каналы были использованы главой военного комитета и главнокомандующим войсками НАТО в Европе. Они оба смотрят, как сделать так, чтобы эти каналы функционировали", - сказал Cтолтенберг.

По его словам, инициатива по восстановлению контактов по военной линии была выдвинута во время заседания Совета Россия-НАТО.

"Важно, чтобы стороны информировали друг друга об учениях, потому что это помогает прозрачности, предсказуемости, потому что когда есть больше военной деятельности, риски увеличиваются, и важно предотвратить несчастные случаи", - сказал генсек НАТО.

Напомним, глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко выразил обеспокоенность из-за активизации НАТО контактов с Россией на фоне ее военной агрессии против Украины.

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