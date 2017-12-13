Еврокомиссия критикует Туска за предложение отменить квоты на мигрантов

Среда, 13 декабря 2017, 08:49

Европейская комиссия назвала "неприемлемыми" планы президента Европейского совета Дональда Туска отказаться от обязательных квот для стран ЕС на переселение искателей убежища.

Об этом сообщает EUobserver.

Туск в своем обращении накануне саммита лидеров ЕС заявил, что обязательные квоты, предложенные Еврокомиссией в рамках реформы системы предоставления убежища, "оказались неэффективными" и создали конфронтацию среди страны ЕС.

Еврокомиссар по вопросам миграции Дмитрис Аврамопулос заявил, что заявление Туска является антиевропейским.

"Это заявление отрицает, игнорирует всю работу, которую мы провели в течение последних трех лет", - сказал Аврамопулос.

Он отметил, что документ Туска также подрывает "одну из главных опор европейского проекта - принцип солидарности".

Подобные откровенные заявления из Брюсселя звучат не часто, особенно за несколько дней до саммита ЕС.

В октябре Туск делал аналогичные заявления, сказав, что у обязательных квот "нет будущего", учитывая четкое сопротивление стран "Вышеградской группы" - Чехии, Венгрии, Польши и Словакии.

Напомним, Еврокомиссия решила направить в Суд ЕС жалобы против Чехии, Венгрии и Польши из-за невыполнения этими странами юридических обязательств по перемещению мигрантов.

Венгрия вообще не участвует в схеме перемещения с самого начала, Польша не переселила ни одного мигранта с декабря 2015 года, Чехия не участвует в схеме с августа 2016 и не брала на себя новых обязательств больше года.