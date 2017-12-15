Найти
АКТУАЛЬНО

В Конгрессе США подготовили законопроект о помощи Украине в сфере кибербезопасности

Лидеры ЕС продлили экономические санкции против России на полгода

Лидеры ЕС утвердили новую программу оборонного сотрудничества

Столкновение поезда с автобусом во Франции: погибли школьники, 24 пострадавших

Во Франции поезд врезался в школьный автобус: четверо погибших

РФ скрывает важных свидетелей Смоленской катастрофы – МИД Польши

Послы G7 выразили поддержку НАБУ






В РФ есть возможность оборвать доступ Британии к интернету - начальник штаба обороны

Пятница, 15 декабря 2017, 08:16
Версия для печати Комментарии

Россия представляет угрозу для Британии в сфере доступа к интернету, потому что подводные коммуникационные кабели уязвимы для российских ВМС.

Об этом заявил главный маршал авиации, начальник штаба обороны Штуарт Пич, передает The Telegraph.

Главный маршал авиации сэр Штуарт Печь заявил, что российский модернизированный военно-морской флот имеет возможность оборвать трансконтинентальные кабели, поэтому Великобритания должна усилить свои военно-морские силы, чтобы противостоять угрозе.

Его предупреждения прозвучали на фоне спора из-за оборонных расходов.

Источники отмечают, что Великобритания с 2010 года не имеет ни одного патрульного самолета береговой авиации для поиска и уничтожения подводных лодок.

Кроме того, уменьшилось количество кораблей и подводных лодок, которые также можно использовать для защиты кабелей.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:49
Япония вводит дополнительные санкции против КНДР
08:35
Спецпосланник ООН назвал "упущенной возможностью" мирные переговоры в Женеве
08:16
В РФ есть возможность оборвать доступ Британии к интернету - начальник штаба обороны
07:34
В Конгрессе США подготовили законопроект о помощи Украине в сфере кибербезопасности
21:11
Лидеры ЕС продлили экономические санкции против России на полгода
20:52
Американские F-22 перехватили российские Су-25 в небе над Сирией
20:27
Лидеры ЕС утвердили новую программу оборонного сотрудничества
20:01
фото, видео
Столкновение поезда с автобусом во Франции: погибли школьники, 24 пострадавших
19:28
ЕС вернет домой 15 тысяч беженцев, находящихся в Ливии
19:01
фото
Во Франции поезд врезался в школьный автобус: четверо погибших
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Павел Кравчук, Екатерина Кульчицкая, Европа без барьеров

Мифы и реалии открытого неба: что изменит для Украины общее авиапространство с ЕС

Опыт Молдовы и Грузии свидетельствует: не стоит ждать, что "Открытое небо" принесет немедленные блага для всех. Цены на полеты снизятся, но этот процесс будет постепенным, а не моментальным. Качество услуг будет расти благодаря конкуренции, но она будет жесткой...

Юрий Панченко, Европейская правда, Харьков

Обещания на фоне могил: чем поступился Порошенко на встрече с президентом Польши

Позиция польского президента может выглядеть логичной, но у нее мало общего с реальностью. Формально согласовав компромисс, польская сторона де-факто заблокировала восстановление украинских надгробий на своей территории...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  