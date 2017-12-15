В РФ есть возможность оборвать доступ Британии к интернету - начальник штаба обороны

Пятница, 15 декабря 2017, 08:16

Россия представляет угрозу для Британии в сфере доступа к интернету, потому что подводные коммуникационные кабели уязвимы для российских ВМС.

Об этом заявил главный маршал авиации, начальник штаба обороны Штуарт Пич, передает The Telegraph.

Главный маршал авиации сэр Штуарт Печь заявил, что российский модернизированный военно-морской флот имеет возможность оборвать трансконтинентальные кабели, поэтому Великобритания должна усилить свои военно-морские силы, чтобы противостоять угрозе.

Его предупреждения прозвучали на фоне спора из-за оборонных расходов.

Источники отмечают, что Великобритания с 2010 года не имеет ни одного патрульного самолета береговой авиации для поиска и уничтожения подводных лодок.

Кроме того, уменьшилось количество кораблей и подводных лодок, которые также можно использовать для защиты кабелей.