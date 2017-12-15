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В РФ є можливість обірвати доступ Британії до інтернету - начальник штабу оборони

П'ятниця, 15 грудня 2017, 08:16
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Росія становить загрозу для Британії у сфері доступу до інтернету, тому що підводні комунікаційні кабелі уразливі для російських ВМС.

Про це заявив головний маршал авіації, начальник штабу оборони Штуарт Піч, передає The Telegraph.

Головний маршал авіації сер Штуарт Піч заявив, що російський модернізований військово-морський флот має можливість обірвати трансконтинентальні кабелі, тому Британія має посилити свої військово-морські сили, щоб протистояти загрозі.

Його попередження прозвучали на тлі суперечки через оборонні витрати.

Джерела відзначають, що Велика Британія з 2010 року не має жодного патрульного літака берегової авіації для пошуку і знищення підводних човнів.

Окрім того, зменшилася кількість кораблів і підводних човнів, які також можна використовувати для захисту кабелів.

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