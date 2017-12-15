В аэропорту Амстердама полиция ранила мужчину, угрожавшего ножом

Пятница, 15 декабря 2017, 18:23

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В амстердамском аэропорту "Схипхол" сотрудники полиции применили огнестрельное оружие против человека, который угрожал им ножом.

Об этом сообщает NOS.

Полицейские ранили подозреваемого и задержали его. Обстоятельства инцидента пока неизвестны.

Полиция в Twitter сообщила, что подозреваемого уже вывезли с территории аэропорта и опасности нет.

Сообщается, что часть терминала аэропорта эвакуировали, также из соображений безопасности пока не останавливаются поезда на станции в аэропорту.

Сайт AD.nl со ссылкой на очевидцев сообщает, что полицейские совершили несколько выстрелов. В соцсетях появилоьс видео, на котором видно, как медики увозят раненого.

#schiphol eerste beelden incident op schiphol. Man met mes neergeschoten door Marechaussee 2 pic.twitter.com/HYwiHkTwy9 — mlohnen (@mlohnen) 15 грудня 2017 р.

Также сообщается, что инцидент никак не повлиял воздушное сообщение аэропорта.