В аэропорту Амстердама полиция ранила мужчину, угрожавшего ножом

В амстердамском аэропорту "Схипхол" сотрудники полиции применили огнестрельное оружие против человека, который угрожал им ножом.
Об этом сообщает NOS.
Полицейские ранили подозреваемого и задержали его. Обстоятельства инцидента пока неизвестны.
Полиция в Twitter сообщила, что подозреваемого уже вывезли с территории аэропорта и опасности нет.
Сообщается, что часть терминала аэропорта эвакуировали, также из соображений безопасности пока не останавливаются поезда на станции в аэропорту.
Сайт AD.nl со ссылкой на очевидцев сообщает, что полицейские совершили несколько выстрелов. В соцсетях появилоьс видео, на котором видно, как медики увозят раненого.
#schiphol eerste beelden incident op schiphol. Man met mes neergeschoten door Marechaussee 2 pic.twitter.com/HYwiHkTwy9— mlohnen (@mlohnen) 15 грудня 2017 р.
Также сообщается, что инцидент никак не повлиял воздушное сообщение аэропорта.