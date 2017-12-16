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В правительстве Австрии ультраправые получат должности глав МВД, МИД и Минобороны

Суббота, 16 декабря 2017, 16:01
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Ультраправая Партия свободы (FPO) получит контроль над министерствами иностранных дел, внутренних дел и обороны в рамках коалиционного соглашения, достигнутого с консервативной Народной партией.

Об этом сообщает Kurier.

Председатель FPO Герберт Кикль станет министром внутренних дел, Марио Кунасек будет руководить Министерством обороны, а эксперт по международному праву Карин Кнейсс, которая хоть и не является членом FPO, но станет министром иностранных дел по квоте партии. В целом партия получит шесть министерских портфелей.

Партия Себастьяна Курца, который станет следующим канцлером Австрии, получит семь министерских должностей, включая министерства финансов, юстиции и сельского хозяйства.

Президент Австрии Александр Ван дер Белен уже провел переговоры с новыми членами правительства в субботу и намерен снова встретиться с ними в воскресенье. Ожидается, что новое правительство примет присягу 18 декабря.

"Себастиан Курц и Хайнц-Кристиан Штрахе заверили меня, что Австрия есть и будет сильной страной в самом сердце Европы и хочет играть активную роль в формировании будущего ЕС", - сказал Ван дер Белен после встречи с лидерами обеих партий.

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