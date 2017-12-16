Спикеру парламента Словакии пришлось оправдываться за выступление в Госдуме РФ

Суббота, 16 декабря 2017, 16:33

Председатель Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко выступил перед комитетом по иностранным делам, где объяснял свой визит в Москву и выступление с речью на заседании Госдумы РФ.

Данко выступил в Госдуме РФ 15 ноября и, в частности, заявил, что "Россия является составной частью мировой безопасности, нравится это кому-то или нет".

На встрече с парламентским комитетом Данко назвал свое выступление в Госдуме историческим событием.

"Я был удивлен возможностью выступить. Я хотел донести основное сообщение о том, что ЕС может стать мостом в вопросах, которые разделяют Европу. Это также была возможность публично поблагодарить за освобождение во время Второй мировой войны", - сказал Данко.

Он также заявил, что как спикер парламента пытается наладить диалог и встретиться со всеми представителями других государств.

"Я отказываюсь обвинять народы на основе идеологии. Я отказываюсь обвинять Германию в нацизме и Россию в коммунизме", - добавил он.

В свою очередь представители парламентского комитета указали на то, что каждый политик может выражать свои взгляды, но Данко выступал не от своего имени, а от имени всего парламента и не имел на это права.

Один из членов комитета также отметил, что Россия относится к числу рискованных стран относительно словацкой безопасности.

"Я считаю, что Россия является страной, которая, несомненно, является риском для Словакии и Европы. Когда мы вступили в НАТО, русский маршал пусть это будет известно, обещал нацелить на нас ракеты с ядерными боеголовками. Так что не надо нам прививать любовь к русской культуре ", - сказал он.