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Спікеру парламенту Словаччини довелося виправдуватись за виступ в Держдумі РФ

Субота, 16 грудня 2017, 16:33
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Голова Національної ради (парламенту) Словаччини Андрей Данко виступив перед комітетом із закордонних справ, де пояснював свій візит до Москви і виступ з промовою на засіданні Держдуми РФ.

Про це повідомляє SME.sk.

Данко виступив у Держдумі РФ 15 листопада і, зокрема, заявив, що "Росія є складовою частиною світової безпеки, подобається це комусь чи ні".

На зустрічі з парламентським комітетом Данко назвав свій виступ в Держдумі історичною подією.

"Я був здивований можливістю виступити. Я хотів донести основне повідомлення про те, що ЄС може стати мостом в питаннях, які розділяють Європу. Це також була можливість публічно подякувати за звільнення під час Другої світової війни", - сказав Данко.

Він також заявив, що як спікер парламенту намагається налагодити діалог і зустрітися з усіма представниками інших держав.

"Я відмовляюся звинувачувати народи на основі ідеології. Я відмовляюся звинувачувати Німеччину в нацизмі і Росію в комунізмі", - додав він.

У свою чергу представники парламентського комітету вказали на те, що кожен політик може висловлювати свої погляди, але Данко виступав не від свого імені, а від імені всього парламенту і не мав права на це.

Один з членів комітету також зазначив, що Росія належить до числа ризикованих країн стосовно словацької безпеки.

"Я вважаю, що Росія є країною, яка, без сумніву, є ризиком для Словаччини і Європи. Коли ми вступили в НАТО, російський маршал нехай це буде відомо, обіцяв націлити на нас ракети з ядерними боєголовками. Так що не треба нам прививати любов до російської культури", - сказав він.

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