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Швейцария продлила на год санкции против Януковича

Среда, 20 декабря 2017, 17:08
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Швейцария продлила на год замораживание счетов экс-президентов Туниса и Украины и лиц, связанных с ними.

Об этом говорится на сайте Федерального совета Швейцарии.

"На своем заседании 20 декабря Федеральный совет решил продлить на год замораживание всех счетов в Швейцарии отстраненных президентов Бен Али (Тунис) и Виктора Януковича (Украина) и их окружения и других лиц, тесно связанных с ними", - говорится в сообщении.

Целью этого решения является поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и двумя странами.

Швейцария заморозила активы Януковича в 2014 году сроком на три года. Речь идет о заморозке активов на сумму 70 млн швейцарских франков (более $ 69 млн).

Затем санкции были продлены на год в декабре 2016 года, срок их действия истекал в феврале 2018 года.

Федеральный совет Швейцарии ожидает, что очередное продление санкций поможет в достижении ощутимого прогресса в рассмотрении дела экс-президента и увеличит вероятность возвращения активов в страну происхождения.

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