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Швейцарія продовжила на рік санкції проти Януковича

Середа, 20 грудня 2017, 17:08
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Швейцарія продовжила на рік замороження рахунків екс-президентів Тунісу і України та осіб, пов’язаних з ними.

Про це йдеться на сайті  Федеральної ради Швейцарії.

"На своєму засіданні 20 грудня Федеральна рада вирішила продовжити на рік замороження усіх рахунків у Швейцарії повалених президентів Бен Алі (Туніс) та Віктора Януковича (Україна) та їхнього оточення і інших осіб, тісно пов’язаних з ними", - йдеться у повідомленні.

Метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією і двома країнами.

Швейцарія заморозила активи Януковича у 2014 році строком на три роки. Йдеться про заморозку активів на суму 70 мільйонів швейцарських франків (більше $69 млн).

Потім санкції були продовжені на рік у грудні 2016 року, термін їх дії спливав у лютому 2018 року.

Федеральна рада Швейцарії очікує, що чергове продовження санкцій допоможе у досягнення відчутного прогресу у розгляді справи екс-президента та збільшить ймовірність повернення активів до країни походження.

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