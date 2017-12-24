Генсек НАТО: активность российских субмарин - наивысшая со времен холодной войны

Североатлантический альянс обеспокоен ростом активности российских субмарин в Средиземном море и Атлантическом океане.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью FAZ.
"Россия сделала значительные инвестиции во флот, в частности в подводные лодки. С 2014 года в воду спустили дополнительные 13 субмарин. Активность российских субмарин сейчас самая высокая со времен холодной войны ", - заявил генсек НАТО.
По его словам, российские субмарины активны в Атлантике и "близко к берегам" государств-членов альянса.
"Мы трансатлантический альянс и по этой причине у нас должна быть возможность транспортировать войска и оборудование через океан. Для этого нам нужны безопасные морские пути ", - отметил Столтенберг.
В связи с этим он сказал о планах создания командного штаба НАТО, который будет отвечать за деятельность Альянса в Атлантике, а также за логистику в Европе, и должен гарантировать транспортировку персонала и материалов в случае эскалации конфликта с Россией. Решение об организации и расположении структур должны принять в 2018 году.
Столтенберг также отметил дефиците военно-морских сил Альянса.
"После завершения холодной войны НАТО сократил свои силы на море, особенно в сфере противостояния подводным лодкам. Мы проводили меньше учений и потеряли навыки ", - заявил он.