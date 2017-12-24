Генсек НАТО: активність російських субмарин - найвища з часів холодної війни

Неділя, 24 грудня 2017, 10:17

Північноатлантичний альянс стурбований зростанням активності російських субмарин в Середземному морі і Атлантичному океані.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю FAZ.

"Росія зробила значні інвестицію у флот, зокрема у підводні човни. З 2014 року у воду спустили додаткові 13 субмарин. Активність російських субмарин зараз найвища з часів холодної війни" - заявив генсек НАТО.

За його словами, російські субмарини активні в Атлантиці і "близько до берегів" держав-членів альянсу.

"Ми трансатлантичний альянс і з цієї причини у нас повинна бути змога транспортувати війська і обладнання через океан. Для цього нам потрібні безпечні морські шляхи" - зазначив Столтенберг.

У зв'язку з цим він сказав про плани створення командного штабу НАТО, що відповідатиме за діяльність Альянсу в Атлантиці, а також за логістику в Європі, що має гарантувати транспортування персоналу та матеріалів у разі ескалації конфлікту з Росією. Рішення про організацію та розташування структур мають ухвалити в 2018 році.

Столтенберг також наголосив на дефіциті військово-морських сил Альянсу.

"Після завершення холодної війни НАТО скоротив свої здатності на морі, особливо у сфері протистояння підводним човнам. Ми проводили менше навчань і втратили навички" - заявив він.