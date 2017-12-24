КНДР назвала последние санкции ООН "актом войны"

Воскресенье, 24 декабря 2017, 10:42

Последние санкции ООН являются актом войны и равнозначны полной экономической блокаде.

Об этом заявили в МИД КНДР, сообщает ABC News.

Совет Безопасности ООН единогласно принял новые санкции против Северной Кореи 22 декабря в ответ на недавний запуск межконтинентальной баллистической ракеты, пытаясь ограничить доступ страны к переработанным нефтепродуктам и сырой нефти, а также блокировать заработки от работников за рубежом.

Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что США испуганы ядерными силами КНДР, и именно поэтому пытаются наложить на Пхеньян все более жесткие санкции.

"Мы определяем "резолюцию о санкциях", подготовленную США и их последователями, как серьезное нарушение суверенитета нашей республики, как акт войны, нарушающий мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе, и категорически отвергаем "резолюцию ", - заявили в МИД КНДР .

В КНДР отметили, что их ядерное оружие разработано в целях самозащиты и это "не противоречит международному праву".

"Мы продолжим консолидацию нашего самозащитного ядерного сдерживания, целью которого является принципиальное искоренение американских ядерных угроз, шантажа и враждебных шагов путем установления практического баланса сил с США", - заявили в МИД КНДР.