США назвали условия для начала переговоров с КНДР

Среда, 13 декабря 2017, 20:50

США не готовы вести переговоры с Северной Кореей, пока она коренным образом не изменит свое поведение.

Об этом в среду заявил официальный представитель Белого дома, сообщает Reuters.

Заявление от чиновника Белого дома поступила вслед за заверениями госсекретаря Рекса Тиллерсона, что США готовы начать переговоры с Пхеньяном в любое время и без предварительных условий.

"Учитывая недавний ракетный тест, проведенный КНДР, сейчас явно не время (для переговоров - Ред.)", - заявил пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома в комментарии Reuters.

"Администрация единодушно настаивает на том, что любые переговоры с Северной Кореей должны подождать, пока режим принципиально не улучшит свое поведение", - сказал чиновник.

Напомним, 28 ноября Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты "Хвасон-15", которая поднялась в небо на 4500 километров, и находилась 53 минуты в воздухе, прежде чем упасть в воду на расстоянии 210 километров к западу от японской префектуры Аомори.

Северная Корея утверждает, что она успешно испытала новую мощную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", которую можно оснастить "сверхбольшой тяжелой боеголовкой", которая способна поразить материковую часть США.