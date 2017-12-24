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ЕС в 2018 году планирует расселить до 10 тыс. ливийских мигрантов - МВД Италии

Воскресенье, 24 декабря 2017, 16:52
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В 2018 году Евросоюз планирует расселить у себя до 10 тыс. мигрантов из Ливии, которые сосредоточены в лагерях для беженцев.

Об этом сообщил министр внутренних дел Италии Марко Миннити, передает The Local.

"В 2018 году до 10 тыс. беженцев получат возможность приехать в Европу, избегая рисков, с помощью гуманитарных коридоров", - сказал он.

Заявление министра прозвучало вскоре после того, как группа беженцев в 162 человека из Эритреи, Эфиопии, Сомали и Йемена прибыла в пятницу в Рим военным самолетом из Ливии.

В группу вошли одинокие женщины, дети без сопровождения взрослых, инвалиды. Группа была первой, прибывшей в Европу по линии Агентства ООН по делам беженцев.

По данным ООН, в настоящее время в Ливии находятся до 400 тыс. беженцев из разных стран Ближнего Востока и Африки, из них 36 тыс. детей.

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