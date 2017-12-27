Украинцы назвали безвиз с ЕС главным политическим событием года – опрос

Среда, 27 декабря 2017, 11:56

Большинство украинцев считают введение безвизового режима с Европейским Союзом главным политическим событием 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, сообщает "Интерфакс-Украина".

Безвиз с ЕС назвали главным политическим событием 26,1% респондентов, 9,6% считают таким событием "дело Саакашвили", 9,1% указали войну, 6% - пенсионную реформу.

Среди международных событий украинцы назвали главным событием вступление Дональда Трампа на пост президента США (16,7%), 7,6% - войну в Сирии, 25,5% затруднились ответить на вопрос.

Опрос проводился фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 15 по 19 декабря 2017 года во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2004 респондента в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщалось, за полгода с начала действия безвизового режима со странами ЕС 355 тысяч граждан Украины воспользовались преимуществами упрощенной системы.