США ожидают освобождения всех заложников и выполнения Минских соглашений в 2018-м

Четверг, 28 декабря 2017, 13:41

В посольстве США ожидают освобождения остальных заложников и выполнения Минских соглашений в 2018 году.

Об этом говорится в заявлении посольства США, обнародованном в Twitter.

"Приветствуем дома освобожденных 27 декабря заложников. С нетерпением ждем освобождения других заложников и выполнения Минских соглашений в 2018-м", - говорится в сообщении посольства.

Вітаємо вдома звільнених 27-го грудня заручників. З нетерпінням чекаємо звільнення інших заручників та виконання Мінських угод у 2018-ому. #МирДонбасу — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 28 грудня 2017 р.

Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц между украинской стороной и боевиками ОРДЛО.

Украинская сторона получила 73 заложника, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО остаются в заложниках еще 103 человека.