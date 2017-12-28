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США ожидают освобождения всех заложников и выполнения Минских соглашений в 2018-м

Четверг, 28 декабря 2017, 13:41
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В посольстве США ожидают освобождения остальных заложников и выполнения Минских соглашений в 2018 году.

Об этом говорится в заявлении посольства США, обнародованном в Twitter.

"Приветствуем дома освобожденных 27 декабря заложников. С нетерпением ждем освобождения других заложников и выполнения Минских соглашений в 2018-м", - говорится в сообщении посольства.

Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц между украинской стороной и боевиками ОРДЛО.

Украинская сторона получила 73 заложника, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО остаются в заложниках еще 103 человека.

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