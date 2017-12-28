США ожидают освобождения всех заложников и выполнения Минских соглашений в 2018-м

В посольстве США ожидают освобождения остальных заложников и выполнения Минских соглашений в 2018 году.
Об этом говорится в заявлении посольства США, обнародованном в Twitter.
"Приветствуем дома освобожденных 27 декабря заложников. С нетерпением ждем освобождения других заложников и выполнения Минских соглашений в 2018-м", - говорится в сообщении посольства.
Вітаємо вдома звільнених 27-го грудня заручників. З нетерпінням чекаємо звільнення інших заручників та виконання Мінських угод у 2018-ому. #МирДонбасу— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 28 грудня 2017 р.
Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц между украинской стороной и боевиками ОРДЛО.
Украинская сторона получила 73 заложника, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО остаются в заложниках еще 103 человека.