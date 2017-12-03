В Швеции произошли столкновения на демонстрации неонацистов, пострадал полицейский

Воскресенье, 03 декабря 2017, 12:49

Полицейского госпитализировали с незначительными травмами в субботу после того, как его ударили в голову на демонстрации неонацистов на одной из крупнейших площадей Стокгольма.

Об этом сообщает The Local.

По данным полиции, нападающего, который атаковал полицейского, арестовали.

Ультраправая группа "Северное движение сопротивления" проводила демонстрацию с участием 40 человек, когда ее встретила группа контрдемонстрантов.

Противников пытались разделить полицейские. Возникла потасовка и на одного полицейского было совершено нападение.

Сообщается, что неонацисты не имели разрешения на проведение демонстрации.

Северное движение сопротивления - национал-социалистическая организация, которая имеет открытые расистские и антисемитские взгляды. Она стремится к созданию путем революции североевропейской национал-социалистической республики в составе Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии.