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В Иране вспыхнули самые масштабные за последние годы протесты, есть жертвы

Воскресенье, 31 декабря 2017, 12:30
фото, видео
Версия для печати Комментарии

В Иране во время антиправительственных протестов, которые продолжаются в стране три дня, погибли два человека.

Об этом сообщает Reuters.

Волна уличных протестов прошла в субботу в нескольких иранских городах и Тегеране и переросла в столкновения с полицией и нападения на государственные учреждения. По сообщению соцсетей, в городе Доруд были застрелены двое демонстрантов.

Антиправительственные демонстрации вызваны недовольством экономическими трудностями и коррупцией. Протесты являются наиболее серьезными с 2009 года, когда в стране произошли беспорядки, вспыхнувшие после противоречивого переизбрания тогдашнего президента Махмуда Ахмадинежада.

Субботние протесты совпали по времени с организованными государством митингами в поддержку действующей власти, приуроченнях к восьмой годовщине подавления протестов 2009 года. Проправительственные митинги состоялись в 1200 городах и поселках, сообщает государственное телевидение.

Антиправительственные демонстрации прошли в ряде городов и в Тегеране, где протестующие забросали камнями силовиков у Тегеранского университета.

О смерти двух демонстрантов стало известно из распространенного в социальных сетях видео, на котором двое окровавленных молодых людей в городе Доруд неподвижно лежат на земле. Голос за кадром сообщает, что они были застрелены спецназовцами, которые стреляют в протестующих.

На другом видео иранского города Мешхед видно, как демонстранты перебрасывают полицейские машины и мотоциклы.

В Тегеране студенты под стенами университета бросали камни в полицию, скандируя "Смерть диктатору". Сообщается, что спецназовцы разгоняли демонстрантов на прилегающих улицах дубинками и арестовывали их. По данным агентства ISNA, полиция закрыла две станции метро, ​​чтобы предотвратить прибытию новых протестующих.

 Протест возле университета в Тегеране, фото из соцсетей, полученное Reuters

В городах Тегеран и Карадж к западу от столицы протестующие разбили окна в государственных зданиях и разожгли костры на улицах. Изображения, приведенные полуофициальным информационным агентством Tasnim, демонстрируют горящие мусорные контейнеры и разбитые автобусные остановки.

 Протест в Тегеране, кадр из видео, полученного Reuters

Иранские СМИ и социальные сети также сообщили о протестах в городах Кашан, Арак, Ахваз, Занджан, Бандар Аббас и Керман.

Генерал Эсмаил Коушери, заместитель главы службы безопасности Революционной гвардии в Тегеране, заявил, что ситуация в столице находится под контролем и предупреждает, что протестующие столкнутся с "железным кулаком нации", если беспорядки продолжатся.

Соединенные Штаты Америки осудили десятки арестов протестующих, о которых сообщили иранские СМИ.

Президент Дональд Трамп написал в Twitter: "Весь мир понимает, что хорошие люди в Иране хотят перемен и, кроме огромной военной мощи Соединенных Штатов, их лидеры больше всего боятся этих людей". 

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