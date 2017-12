В Иране вспыхнули самые масштабные за последние годы протесты, есть жертвы

В Иране во время антиправительственных протестов, которые продолжаются в стране три дня, погибли два человека.

Об этом сообщает Reuters.

Волна уличных протестов прошла в субботу в нескольких иранских городах и Тегеране и переросла в столкновения с полицией и нападения на государственные учреждения. По сообщению соцсетей, в городе Доруд были застрелены двое демонстрантов.

Антиправительственные демонстрации вызваны недовольством экономическими трудностями и коррупцией. Протесты являются наиболее серьезными с 2009 года, когда в стране произошли беспорядки, вспыхнувшие после противоречивого переизбрания тогдашнего президента Махмуда Ахмадинежада.

Субботние протесты совпали по времени с организованными государством митингами в поддержку действующей власти, приуроченнях к восьмой годовщине подавления протестов 2009 года. Проправительственные митинги состоялись в 1200 городах и поселках, сообщает государственное телевидение.

Антиправительственные демонстрации прошли в ряде городов и в Тегеране, где протестующие забросали камнями силовиков у Тегеранского университета.

О смерти двух демонстрантов стало известно из распространенного в социальных сетях видео, на котором двое окровавленных молодых людей в городе Доруд неподвижно лежат на земле. Голос за кадром сообщает, что они были застрелены спецназовцами, которые стреляют в протестующих.

2 young Iranian protesters killed by bullets of repressive forces. Name: Hamzeh Lashni & Hossein Rashno. Unofficial reports say there are 3 more victims in the name of Ahmad Mousavi, Mohsen Virayeshi & Mohammad Choubak.

12.30.2017 #Dorud #Lorestan Province, #Iran

#IranProtesters pic.twitter.com/WOa38QcNUm