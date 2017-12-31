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В Швейцарии на высоте 3 тысяч метров открыли первый "селфи-пункт" для лыжников

Воскресенье, 31 декабря 2017, 17:32
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В Швейцарии открыли первый пункт на горнолыжной трассе, где можно будет сделать селфи без риска сорваться и упасть со склона.

Такой пункт создали в городе Пицц Лагальп в кантоне Граубюнден, сообщает Swissinfo.

Специально оборудованное стальное ограждение позволит лыжникам фотографироваться в полной безопасности на фоне "самого крутого спуска Швейцарии".

Чтобы минимизировать риск для желающих сделать селфи на высоте 2995 метров в Верхнем Энгадине специально была построена круглая стальная конструкция диаметром два метра.

 

"Наши гости теперь могут приостановить катания и сделать в селфи в безопасности на фоне великолепной панорамы", - сказал Маркус Мозер, директор туристической компании.

Согласно исследованию Университета Корнелла, в период с марта 2014 года по сентябрь 2016 года 127 человек во всем мире погибли, пытаясь сделать Селфи.

В Швейцарии смертельных случаев по этой причине еще не было зафиксировано, сообщило швейцарское информационное агентство SDA.

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