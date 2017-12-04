Найти
АКТУАЛЬНО

Отстраненный мэр Кишинева пожаловался ЕС из-за скандальной елки

В столице Йемена в результате боев погиб экс-президент Али Абдулла Салех

США возобновят выдачу виз россиянам, но в ограниченном объеме

На Мальте продолжается спецоперация по делу убитой журналистки: 10 задержанных

Верховный суд Испании освободил под залог шесть экс-министров Каталонии

Есть один способ предотвратить новое вторжение РФ в Украину – генерал США

Командующий армии США рассказал о сине-желтой ленте на своем рюкзаке






США возобновят выдачу виз россиянам, но в ограниченном объеме

Понедельник, 04 декабря 2017, 15:01
Версия для печати Комментарии

Генеральные консульства США в российских регионах частично возобновят выдачу виз россиянам.

Об этом сообщили в посольства США в России.

11 декабря консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят проведение собеседований на неиммиграционные визы. Однако подчеркивается, что выдача виз в консульствах будет проводиться только в ограниченном объеме.

Посольство США в Москве также продолжит проводить собеседования на иммиграционные, диверсификационные и неиммиграционные визы в ограниченном объеме.

В посольстве подчеркнули, что не смогут возобновить выдачу виз в том объеме, который поддерживали "до необоснованного решения правительства Российской Федерации существенно сократить численность персонала посольства США и трех консульств".

"Мы продолжаем выполнять свою работу со значительно сокращенным кадровым составом, что неизбежно предполагает сокращенный объем визовых услуг. Хотя мы рады возобновить этот процесс, его ограниченный характер по-прежнему является печальным следствием решения правительства РФ ограничить штат дипмиссии США", - говорится в сообщении.

В августе посольство США в России объявило, что Соединенные Штаты приостанавливают выдачу большинства виз в России. Это связано с ограничением численности американских дипломатов в РФ.

С сентября получить американскую визу в России можно было только в посольстве в Москве. Это привело к увеличению сроков оформления виз.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:24
Немецкие пилоты отказываются депортировать беженцев
16:23
Трамп: Сочувствую Флинну, они разрушили его жизнь
16:09
Brexit: ЕС и Великобритания договорились об ирландской границе
15:57
Земан официально примет отставку правительства Соботки 5 декабря
15:44
Столтенберг: Сербия не ведет никаких переговоров о вступлении в НАТО
15:38
фото
Отстраненный мэр Кишинева пожаловался ЕС из-за скандальной елки
15:28
видео
В столице Йемена в результате боев погиб экс-президент Али Абдулла Салех
15:15
Макрон принял приглашение посетить Россию – посол
15:01
США возобновят выдачу виз россиянам, но в ограниченном объеме
14:59
Столтенберг: Украине решать, хочет ли она быть членом НАТО
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда, Львов

Командующий силами США в Европе: Дипломаты без военных на Донбассе – оркестр без инструментов

Генерал-лейтенант Бен Ходжес: "Я ответил этой женщине, что мы из НАТО, и она, как только услышала это, расплакалась. Она благодарила нас за помощь, которую НАТО оказывает Украине, говорила, насколько это важно. С тех пор – уже три года – эта лента всегда со мной"...

Юрий Онищенко, Европейская правда, Таллинн

Ответный киберудар: как Эстония помогает НАТО в борьбе с хакерами

Проблема использования кибероружия является чувствительным вопросом для НАТО - отдельные страны уже готовятся не только обороняться. Соединенные Штаты, Великобритания, Нидерланды, Германия и Франция в составе своих вооруженных сил уже создали подразделения для борьбы с кибератаками, способные нанести ответный удар.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  