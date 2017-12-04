США возобновят выдачу виз россиянам, но в ограниченном объеме

Понедельник, 04 декабря 2017, 15:01

Генеральные консульства США в российских регионах частично возобновят выдачу виз россиянам.

Об этом сообщили в посольства США в России.

11 декабря консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят проведение собеседований на неиммиграционные визы. Однако подчеркивается, что выдача виз в консульствах будет проводиться только в ограниченном объеме.

Посольство США в Москве также продолжит проводить собеседования на иммиграционные, диверсификационные и неиммиграционные визы в ограниченном объеме.

В посольстве подчеркнули, что не смогут возобновить выдачу виз в том объеме, который поддерживали "до необоснованного решения правительства Российской Федерации существенно сократить численность персонала посольства США и трех консульств".

"Мы продолжаем выполнять свою работу со значительно сокращенным кадровым составом, что неизбежно предполагает сокращенный объем визовых услуг. Хотя мы рады возобновить этот процесс, его ограниченный характер по-прежнему является печальным следствием решения правительства РФ ограничить штат дипмиссии США", - говорится в сообщении.

В августе посольство США в России объявило, что Соединенные Штаты приостанавливают выдачу большинства виз в России. Это связано с ограничением численности американских дипломатов в РФ.

С сентября получить американскую визу в России можно было только в посольстве в Москве. Это привело к увеличению сроков оформления виз.