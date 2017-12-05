Россия решила не включать CNN в список иностранных агентов

Вторник, 05 декабря 2017, 09:54

Россия не включила в список иностранных агентов телеканал CNN и ряд других СМИ, которые были среди кандидатов на включение в него.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Минюст России включил в список иностранных агентов девять СМИ, в том числе "Голос Америки", "Радио "Свобода" и телеканал "Настоящее время".

Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Татаро-башкирская служба "Радио "Свобода" (Azatliq Radiosi), "Радио "Свободная Европа/Радио Свобода" (PCE/PC) , "Сибирь.Реалии" и проект "Фактограф".

Журналистам СМИ, включенных в реестр, запретят проход в Совет Федерации РФ и Госдуму РФ.

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что список иностранных агентов пока дополнять не будут.

Так, в реестр не попадет телеканал CNN.

"CNN - не пропагандистский компания, и другие СМИ - не буду их называть, пусть это будет на совести тех, кто их раньше упоминал в этом контексте, - тоже не подпадают под это определение", - отметил сенатор.

Напомним, 25 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ в ответ на "притеснения" российские RT и Sputnik в США.