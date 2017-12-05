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Brexit: ЕС установил последний дедлайн для Великобритании - СМИ

Вторник, 05 декабря 2017, 19:22
Версия для печати Комментарии

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй на этой неделе должна представить ЕС окончательные предложения об условиях выхода из блока, иначе на Лондон ожидает задержка в переходе к следующему этапу переговоров относительно будущих торговых отношений.

Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС.

Ожидается, что на следующей неделе на саммите лидеры ЕС должны договориться об основных принципах по второму этапу переговоров по Brexit, если будет достигнуто достаточного прогресса в вопросах прав граждан, ирландского границы и финансовых урегулирований.

Но с провалом переговоров в понедельник из-за проблемы Северной Ирландии у стран-членов заканчивается время для подготовки необходимых документов.

"Последний дедлайн из дедлайнов - на этой неделе", - заявил европейский дипломат.

"Если предложение не поступит на этой неделе, в 27 стран ЕС не будет достаточно времени для подготовки новых руководящих принципов для саммита", - добавил дипломат.

Как сообщалось, Великобритания и ЕС в понедельник не смогли договориться о переходе к следующему этапу переговоров по Brexit.

ЕС отказывается переходить к следующему этапу переговоров о будущих торговых отношениях с Британией, пока не будет достигнута договоренность о правах граждан, так называемом счете по Brexit и границе с Ирландией.

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