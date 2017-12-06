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Венгерского евродепутата подозревают в шпионаже против институтов ЕС

Среда, 06 декабря 2017, 13:23
Версия для печати Комментарии

Венгерские прокуроры подозревают депутата парламента Венгрии и члена Европейского парламента в шпионаже против институтов Европейского Союза.

Об этом сообщает 444.hu cо ссылкой на заявление Генеральной прокуратуры Венгрии.

Подозрения прокуратуры вызвала деятельность венгерского депутата Белы Ковача с правой партии Jobbik.

Прокуратура не уточняет, в пользу какой именно страны мог шпионить Ковач, но ранее сообщалось, что контрразведывательная служба Венгрии была обеспокоена его регулярными контактами с российскими дипломатами и ежемесячными визитами в Москву.

Ковач является членом Европарламента с 2010 года, работал и учился в России в течение многих лет. Он отрицает любые связи с венгерскими или иностранными секретными службами.

Венгерская прокуратура также заявила, что Ковача подозревают в мошенничестве на сумму 21 079 евро, которые он получил за фиктивное трудоустройство работников в Европарламенте. По этому делу проходят еще три человека.

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