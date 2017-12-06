Венгерского евродепутата подозревают в шпионаже против институтов ЕС

Венгерские прокуроры подозревают депутата парламента Венгрии и члена Европейского парламента в шпионаже против институтов Европейского Союза.
Об этом сообщает 444.hu cо ссылкой на заявление Генеральной прокуратуры Венгрии.
Подозрения прокуратуры вызвала деятельность венгерского депутата Белы Ковача с правой партии Jobbik.
Прокуратура не уточняет, в пользу какой именно страны мог шпионить Ковач, но ранее сообщалось, что контрразведывательная служба Венгрии была обеспокоена его регулярными контактами с российскими дипломатами и ежемесячными визитами в Москву.
Ковач является членом Европарламента с 2010 года, работал и учился в России в течение многих лет. Он отрицает любые связи с венгерскими или иностранными секретными службами.
Венгерская прокуратура также заявила, что Ковача подозревают в мошенничестве на сумму 21 079 евро, которые он получил за фиктивное трудоустройство работников в Европарламенте. По этому делу проходят еще три человека.