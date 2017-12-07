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Эрдоган выдвинул Греции территориальные претензии перед визитом в Афины

Четверг, 07 декабря 2017, 18:12
Версия для печати Комментарии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед визитом в Грецию предложил пересмотреть Лозаннский договор 1923 года, который установил границы современной Турции.

Об этом он сказал в интервью греческому изданию Kathimerini.

По условиям Лозаннского соглашения, Греция получила почти все острова в Эгейском море у побережья Турции. С тех пор между Турцией и Грецией не прекращаются споры о точном месте прохождения границы.

Эрдоган, в частности, заявил, что "воздушные и морские границы можно было бы улучшить".

"Лозаннский договор охватывает не только Грецию, но и весь регион, и только поэтому - я думаю, что со временем все договоры требуют пересмотра не только для Турции, но и для Греции", - сказал он.

"Дискуссии относительно островов и другие дискуссии продолжаются, и только из-за одного вопроса развитие ситуации усложняется. Я думаю, что это то, что нам нужно преодолеть на огромном море, таком как Эгейское. Коммерческие и туристические корабли должны иметь возможность беспрепятственно передвигаться. Мы должны преодолеть любые осложнения. Вот почему я говорю о возможном пересмотре", - добавил Эрдоган.

Президент Греции Прокопис Павлопулос в четверг во время встречи с Эрдоганом в Афинах отверг возможность пересмотра договора.

Президенты Турции и Греции во время встречи в Афинах

"Лозаннский договор определяет территорию и суверенитет Греции и Европейского Союза, и этот договор для нас не подлежит обсуждению. У него нет никаких недостатков, его не нужно просматривать или обновлять", - заявил Павлопулос.

Это первый визит президента Турции в Грецию за последние 65 лет.

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