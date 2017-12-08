Миротворческая миссия на Донбассе невозможна без согласия РФ – спецпредставитель США

Пятница, 08 декабря 2017, 17:23

США поддерживают размещение миротворческой миссии на Донбассе, но без согласия России воплотить этот замысел будет невозможно.

Об этом сказал специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер во время скайп-конференции из Вены, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Идея миротворцев в том, что они нужны для безопасности в регионе и для выполнения критических пунктов Минских соглашений. Мы отдаем предпочтение миротворческой миссии, потому что считаем ее лучшей для безопасности. Предложение России о предоставлении охраны наблюдателям ОБСЕ не соответствует этим задачам. Они фактически предлагают оставить их войска на территории Донбасса и в дальнейшем давать им контролировать часть границы Украины. Это противоречит Минским соглашениям", - сказал Волкер.

Он подчеркнул, что фундаментальное отличие международной миротворческой миссии заключается в том, что она предполагает присутствие тяжелого вооружения и даст возможность Украине контролировать свою границу.

"Сейчас нет никакого контроля границы на оккупированной территории. Это надо прекратить. Международные силы смогут ее контролировать. Кроме того, в присутствии миротворческой миссии наблюдатели ОБСЕ смогут в полном объеме выполнять свою работу", - сказал Волкер.

В то же время Волкер признал, что без согласия России миротворцев на Донбассе не будет. "Миротворческая миссия не будет, если Россия на это не согласится", - отметил он.