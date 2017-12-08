Матеуш Моравецкий назначен новым премьер-министром Польши

Пятница, 08 декабря 2017, 18:46

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Президент Польши Анджей Дуда принял отставку главы правительства Беаты Шидло и ее кабинета и назначил вице-премьера и министра развития и финансов Матеуша Моравецького на должность премьер-министра.

Об этом сообщает канцелярия польского президента.

Моравецкий теперь должен сформировать новое правительство, до времени его создания обязанности будет исполнять кабинет Шидло.

„Jest Pan moim Premierem. Nie tylko będę za pana trzymał kciuki, ale w każdym momencie jestem otwarty na współpracę" – zapewnił Prezydent @AndrzejDuda Premiera Mateusza Morawieckiego. pic.twitter.com/JU4PZWv7Ca — KancelariaPrezydenta (@prezydentpl) 8 грудня 2017 р.

Согласно Конституции Польши, у нового премьера есть 14 дней для представления состава своего правительства. После чего президент назначит новое правительство и примет присягу членов нового Совета министров.

Впоследствии глава правительства должен представить перед парламентом программу правительства.

Ранее сообщалось, что Шидло, которая накануне подала в отставку, останется работать в правительстве.

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