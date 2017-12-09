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Экс-министр Каталонии рассказал, как сидел в тюрьме вместе с убийцами

Суббота, 09 декабря 2017, 15:22
Версия для печати Комментарии

Бывший министр правительства Каталонии признал, что предыдущее правительство под руководством Карлеса Пучдемона, возможно, нарушило закон, идя против Конституции Испании, однако не считает, что за это надо сажать политиков в тюрьму на 30 лет.

Об этом бывший каталонский министр по территории Хасеп Рулл заявил в интервью BBC после своего недавнего освобождения под залог.

"Проведение референдума не является нелегальным решением. Это не является преступлением в Испании. Мы хотели такой же референдум, который состоялся в Шотландии. Мы не принадлежим к насильственному движению ... Может быть, мы не подчинились. Возможно. Но мы не совершили преступление, чтобы идти в тюрьму на 30 лет", - сказал он, когда его попросили оценить действия отстраненного правительства Каталонии.

В интервью Рулл также рассказал о своем пребывании в тюрьме.

"Мы находились с обычными преступниками, которые сидели там за кровавые преступления. Я имею в виду убийство. У нас не было ощущения опасности в тюрьме, но нас там было много в камере - 16-17 человек каждый день, в нашей малой камере. Они хотели "украсть" наше достоинство, но им это не удалось", - сказал он.

Напомним, недавно Верховный суд Испании принял решение освободить под залог шестерых из восьми бывших членов правительства Каталонии.

28 ноября арестованные экс-вице-президент Женералитата Каталонии Уриол Жункерас и экс-министры от партии "Республиканские левые Каталонии" направили в Верховный суд письмо, в котором согласились с властью Мадрида над регионом и попросили освобождения из-под стражи.

Отстраненный глава правительства Каталонии и четверо его соратников находятся в Брюсселе.

Каталонских политиков обвиняют в мятеже, неповиновении правительству и хищении государственных средств.

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