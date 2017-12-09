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Екс-міністр Каталонії розповів, як сидів у тюрмі разом із вбивцями

Субота, 09 грудня 2017, 15:22
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Колишній міністр уряду Каталонії визнав, що попередній уряд під керівництвом Карлеса Пучдемона, можливо, порушив закон, йдучи проти Конституції Іспанії, однак не вважає, що за це треба саджати політиків у тюрму на 30 років.

Про це колишній каталонський міністр з територій Хасеп Рулл заявив в інтерв'ю BBC після свого нещодавнього звільнення під заставу.

"Проведення референдуму не є нелегальним рішенням. Це не є злочином в Іспанії. Ми хотіли такий же референдум, який відбувся у Шотландії. Ми не належимо до насильницького руху... Можливо, ми не підкорилися. Можливо. Але ми не вчинили злочину, щоб йти у тюрму на 30 років", - сказав він, коли його попросили оцінити дії відстороненого уряду Каталонії.

В інтерв'ю Рулл також розповів про своє перебування у тюрмі.

"Ми перебували зі звичайними злочинцями, які сиділи там за криваві злочини. Я маю на увазі вбивство. У нас не було відчуття небезпеки у тюрмі, але нас там було багато у камері - 16-17 людей кожного дня, в нашій малій камері. Вони хотіли "вкрасти" нашу гідність, але їм цього не вдалося", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно Верховний суд Іспанії прийняв рішення звільнити під заставу шістьох з восьми колишніх членів уряду Каталонії.

28 листопада заарештований екс-віце-президент женералітату Каталонії Уріол Жункерас та екс-міністри від партії "Республіканська лівиця Каталонії" направили до Верховного суду лист, у якому погодилися з владою Мадрида над регіоном та попросили звільнення з-під варти.

Відсторонений глава уряду Каталонії та четверо його соратників перебувають у Брюсселі.

Каталонських політиків звинувачують у заколоті, непокорі уряду та розкраданні державних коштів.

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