Найти
АКТУАЛЬНО

Еврокомиссия требует от соцсетей удалять нелегальный контент за 120 минут

Польский премьер рассказал Юнкеру об украинцах, которые бегут в Польшу от войны

США разрабатывают новую ядерную боеголовку для сдерживания России - СМИ

В Нидерландах заморозили активы Ахметова - СМИ

Немецкую компанию оштрафовали на 190 тыс. евро за нарушение санкций против РФ

Фирмой, которая заставила украинцев носить сине-желтую униформу, займется омбудсмен Польши

РФ пригрозила Латвии последствиями из-за закона об участниках Второй мировой






Парламент Чехии будет голосовать за вотум недоверия правительству Бабиша

Среда, 10 января 2018, 09:39
Версия для печати Комментарии

Парламент Чехии в среду будет голосовать за вотум недоверия правительству нового премьер-министра Андрея Бабиша.

Об этом сообщает Euractiv.

Прогнозируется, что правительство Бабиша потеряет доверие парламента. Если его правительство меньшинства, назначенное в декабре, проигрывает голосования, он продолжит руководить страной, пока не будет создано новое.

Президент Земан пообещал разрешить Бабишу еще раз попытаться сформировать Кабмин. Но остальные восемь партий в нижней палате парламента отказались поддержать премьера, пока его обвиняют в мошенничестве с фондами ЕС. Он отрицает все обвинения.

Потеря доверия парламента приведет к неделям или месяцам политических переговоров, предоставляя оппонентам больше времени, чтобы попытаться снять Бабиша с должности премьер-министра.

В то же время, убедительная победа политической силы Бабиша на последних парламентских выборах означает, что любой вариант правительства возможен только с привлечением его партии ANO, и в конце концов другим партиям придется договариваться, иначе будут объявлены досрочные выборы.

Напомним, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством обнародовало доклад, в котором говорится о том, что бизнес-проект премьера Чехии Андрея Бабиша предоставил ложные и неполные данные в заявке на получение гранта ЕС.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:06
Земан лидирует по опросам за два дня до выборов президента Чехии
11:03
США и Украина опередили ИГИЛ в списке врагов для россиян – опрос
10:58
"Временный" президент Молдовы вместо Додона назначил новых членов правительства
10:46
Новый глава МИД Польши до назначения поддерживал Украину и защищал действия Варшавы в ЕС
10:28
Климкин обсудит с главой МИД Румынии внедрение закона "Об образовании"
10:19
Экс-глава правительства Каталонии Артур Мас покинул пост лидера сепаратистской партии
09:56
Wizz Air начнет полеты из Львова в Дортмунд на два месяца раньше
09:40
Премьер Израиля сообщил, что их разведка предотвратила крупные теракты в ЕС
09:39
Парламент Чехии будет голосовать за вотум недоверия правительству Бабиша
09:17
Еврокомиссия требует от соцсетей удалять нелегальный контент за 120 минут
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Иванна Костина, Сергей Сидоренко, Европейская правда

Перезагрузка Польши: что даст Украине смена ключевых польских министров

На страницах радикальных польских националистов нового главу МИД порой характеризуют как "полонофоба", а украинофобские сайты уже прогнозируют потепление в отношениях с Киевом... В вопросах Крыма и Донбасса стоит ждать сохранения политики Польши...

Александра Бровко, для Европейской правды

Нестандартная Канада: как преодолеть барьеры и использовать свободную торговлю на полную

Причин бояться канадских стандартов может быть много, однако возможностей экспортировать туда – намного больше. Канадский рынок открыт перед экспортом из Украины, однако сначала надо разобраться в специфической системе стандартов и технических регламентов.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  