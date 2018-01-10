Парламент Чехии будет голосовать за вотум недоверия правительству Бабиша

Среда, 10 января 2018, 09:39

Парламент Чехии в среду будет голосовать за вотум недоверия правительству нового премьер-министра Андрея Бабиша.

Об этом сообщает Euractiv.

Прогнозируется, что правительство Бабиша потеряет доверие парламента. Если его правительство меньшинства, назначенное в декабре, проигрывает голосования, он продолжит руководить страной, пока не будет создано новое.

Президент Земан пообещал разрешить Бабишу еще раз попытаться сформировать Кабмин. Но остальные восемь партий в нижней палате парламента отказались поддержать премьера, пока его обвиняют в мошенничестве с фондами ЕС. Он отрицает все обвинения.

Потеря доверия парламента приведет к неделям или месяцам политических переговоров, предоставляя оппонентам больше времени, чтобы попытаться снять Бабиша с должности премьер-министра.

В то же время, убедительная победа политической силы Бабиша на последних парламентских выборах означает, что любой вариант правительства возможен только с привлечением его партии ANO, и в конце концов другим партиям придется договариваться, иначе будут объявлены досрочные выборы.

Напомним, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством обнародовало доклад, в котором говорится о том, что бизнес-проект премьера Чехии Андрея Бабиша предоставил ложные и неполные данные в заявке на получение гранта ЕС.