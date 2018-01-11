Во Франции объяснили юридические основания для ликвидации "представительства ДНР" в Марселе

Четверг, 11 января 2018, 19:04

Прокуратура Франции объяснила свое требование запретить так называемое представительство "ДНР" в Марселе.

Об этом сообщает Agence France Press.

В прокуратуре подчеркивают, что работа постоянных дипломатических представительств иностранных государств регулируется международным правом, и Франция никогда не признавала деятельность "представительства" самопровозглашенной "ДНР".

Как отмечается, в этой сфере Франция действует на основе своего законодательства и Венской конвенции, регулирует дипломатические отношения.

Прокуратура обратилась в суд Экс-ан-Прованса. Первое заседание по этому делу должно было состояться в четверг, но было перенесено на 1 марта по просьбе ответчиков.

Во французском городе Марсель 25 сентября 2017 года состоялось открытие так называемого "представительства" ДНР ". Его зарегистрировали в статусе общественного объединения, не требует предварительного разрешения.

В ответ Франция заявила, что никогда не признавала так называемую "ДНР" и не имеет двусторонних контактов с псевдореспубликой.