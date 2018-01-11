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У Франції пояснили юридичні підстави для ліквідації "представництва ДНР" в Марселі

Четвер, 11 січня 2018, 19:04
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Прокуратура Франції пояснила свою вимогу заборонити так зване представництво "ДНР" у Марселі.

Про це повідомляє Agence France Press.

У прокуратурі підкреслюють, що робота постійних дипломатичних представництв іноземних держав регулюється міжнародним правом, і що Франція ніколи не визнавала діяльність "представництва" самопроголошеної "ДНР".

Як наголошується, у цій сфері Франція діє на основі свого законодавства і Віденської конвенції, яка регулює дипломатичні зносини.

Прокуратура звернулася до суду Екс-ан-Провансу. Перше засідання у цій справі мало відбутися в четвер, але було перенесено на 1 березня на прохання відповідачів.

У французькому місті Марсель 25 вересня 2017 року відбулося відкриття так званого "представництва "ДНР".  Його зареєстрували в статусі громадського об’єднання, що не вимагає попереднього дозволу.

У відповідь Франція заявила, що ніколи не визнавала так звану "ДНР" та не має двосторонніх контактів із псевдореспублікою.

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