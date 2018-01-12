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В Чехии стартуют выборы президента

Пятница, 12 января 2018, 09:21
Версия для печати Комментарии

В Чехии сегодня начинается первый тур выборов президента страны. Голосование продлится 12 и 13 января.

Об этом сообщает Aktualne.

В пятницу избирательные участки будут работать с 14:00 до 22:00 по местному времени, а в субботу проголосовать можно будет с 08:00 до 14:00. Ожидается, что предварительные итоги будут обнародованы в субботу вечером.

На пост президента претендуют девять кандидатов, но основная борьба развернется между нынешним президентом Милошем Земаном и бывшим главой Академии наук Чехии Иржи Драгошем.

Согласно последним соцопросам, Земан может набрать 42-45% голосов избирателей, Драгоша поддерживают около 40% избирателей.

Если ни один кандидат не наберет более 50% голосов, через две недели состоится второй тур, в котором примут участие два претендента с наибольшим количеством голосов. Инаугурация нового президент запланирована на 8 марта.

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Юрий Панченко, Европейская правда, Прага

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Земану 73 года, и он в очень плохой форме, но это не мешает ему быть лидером гонки. Пропрезидентские СМИ сейчас активно «работают над имиджем» ключевых конкурентов Земана. Их стараниями за Драгошем закрепилось прозвище Фикус – как намек на нехаризматичность ученого.

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