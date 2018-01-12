В Испании Ryanair совершил экстренную посадку из-за двух пьяных пассажиров

Пятница, 12 января 2018, 10:01

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Самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в испанском городе Сантадер из-за агрессивного поведения двух пассажиров.

Об этом сообщает El Pais.

По данным издания, самолет, следовавший из ирландского Дублина в испанский город Аликанте, совершил экстренную посадку из-за двух пассажиров.

Сообщается, что двое людей, которые были в состоянии алкогольного опьянения, вели себя очень агрессивно.

Капитан самолета попросил руководство аэропорта совершить аварийную посадку. Вызвали также местную полицию, чтобы помочь справиться с пьяными пассажирами.

После приземления полиция под аплодисменты пассажиров вывела двух нарушителей. Через час самолет продолжил свой полет.