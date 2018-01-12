Трамп продлил режим смягчения санкций против Ирана в последний раз

Пятница, 12 января 2018, 21:11

Президент США Дональд Трамп продолжил участие своей страны в ядерной сделке с Ираном, вновь предоставив Тегерану ослабление санкционного режима.

Об этом сообщает Reuters.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил, что такое послабление санкционного режима было сделано в последний раз.

По его словам, президент США стремится усилить ядерное соглашение от 2015 года новым соглашением, иначе Соединенные Штаты выйдут из этого международного договора.

Одновременно с продолжением ослабленного режима санкций, Минфин США ввел санкции против 14 лиц и компаний из Ирана за нарушения прав человека и причастность к ракетной программе Тегерана.

Как сообщалось, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным призывом к США с целью защиты ядерной сделки с Ираном.

Напомним, ядерное соглашение было подписано в 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном.

Документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

США подозревают Иран в нарушении этого соглашения, результатом чего стало принятие новых санкций. Эти шаги Тегеран уже обжаловал в Совете безопасности ООН.

Президент США Дональд Трамп уже неоднократно заявлял, что США выйдут из международной ядерной сделки с Ираном.