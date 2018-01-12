Трамп продовжив режим пом’якшення санкцій проти Ірану востаннє

П'ятниця, 12 січня 2018, 21:11

Президент США Дональд Трамп продовжив участь своєї країни у ядерній угоді з Іраном, знову надавши Тегерану послаблення санкційного режиму.

Про це повідомляє Reuters.

Високопоставлений чиновник адміністрації Трампа заявив, що таке послаблення санкційного режиму було зроблене в останнє.

За його словами, президент США прагне посилити ядерну угоду від 2015 року новою угодою, інакше Сполучені Штати вийдуть з міжнародного пакту.

Одночасно з продовженням послабленого режиму санкцій, Мінфін США запровадив санкції проти 14 осіб і компаній з Ірану через порушення прав людини і причетність до ракетної програми Тегерана.

Як повідомлялося, Велика Британія, Франція та Німеччина виступили зі спільним закликом до США з метою захисту ядерної угоди з Іраном.

Нагадаємо, ядерна угода була підписана в 2015 році "шісткою" міжнародних посередників (п'ять постійних членів РБ ООН і ФРН) і Іраном.

Документ передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування міжнародних санкцій, а також односторонніх обмежувальних заходів, введених США та ЄС.

США підозрює Іран у порушенні цієї угоди, результатом чого стало прийняття нових санкцій. Ці кроки Тегеран вже оскаржив в Раді безпеки ООН.

Президент США Дональд Трамп вже неодноразово заявляв, що США вийдуть з міжнародної ядерної угоди з Іраном