Трем заключенным каталонским депутатам разрешили делегировать право голоса

Суббота, 13 января 2018, 10:36

Верховный суд Испании позволил трем заключенным каталонским депутатам делегировать право голоса на учредительном заседании парламента в среду, во время которого состоится голосование за нового главу Женералитета (правительства) Каталонии.

Об этом сообщает каталонское издание La Vanguardia.

Судья Пабло Лларена, который расследует дело об организации бунта в Каталонии, запретил бывшему заместителю Женералитета Ориолу Жункерасу, а также двум избранным на последних выборах депутатам Жоакиму Форну и Жорди Санчесу лично посетить заседание парламента.

В месте с тем судья разрешил им делегировать право голоса другим депутатм, чтобы были соблюдены их политические права.

Судья аргументировал свое решение угрозой "серьезных столкновений граждан", если бы политики лично появились на голосование.

Против заключенных каталонских политиков открыты дела по подозрению в мятеже, бунте и растрате в процессе, кульминацией которого стало провозглашение независимости Каталонии 27 октября.

Каталонские сепаратисты в среду договорились переизбрать Карлеса Пучдемона на пост президента Женералитата в конце этого месяца. В частности, рассматривают возможность, что Пучдемон может принести присягу через видеосвязь.

Карлес Пучдемон с октября прошлого года находится в Брюсселе через открытые против него уголовные дела в Испании.

Испанское правительство в пятницу отклонило возможность того, что отстраненный лидер Каталонии Карлес Пучдемон может управлять регионом с Бельгии.