Трьом ув’язненим каталонським депутатам дозволили делегувати право голосу

Субота, 13 січня 2018, 10:36

Верховний суд Іспанії дозволив трьом ув’язненим каталонським депутатам делегувати право голосу на установчому засіданні парламенту у середу, під час якого відбудеться голосування за нового главу Женералітету (уряду) Каталонії.

Про це повідомляє каталонське видання La Vanguardia.

Суддя Пабло Лларена, який розслідує справу про організацію бунту в Каталонії, заборонив колишньому заступнику Женералітету Оріолу Жункерасу, а також двом обраним на останніх виборах депутатам Жоакіму Форну та Жорді Санчесу особисто відвідати засідання парламенту.

Натомість суддя дозволив їм делегувати право голосу іншим депутатм, щоб були дотримані їхні політичні права.

Суддя аргументував своє рішення загрозою "серйозних зіткнень громадян", якщо б політики особисто з’явились на голосування.

Проти ув’язнених каталонських політиків відкриті справи за підозрою у заколоті, бунті і розтраті в процесі, кульмінацією якого стало проголошення незалежності Каталонії 27 жовтня.

Каталонські сепаратисти у середу домовились переобрати Карлеса Пучдемона на посаду президента Женералітату наприкінці цього місяця. Зокрема, розглядають можливість, що Пучдемон може скласти присягу через відеозв’язок.

Карлес Пучдемон з жовтня минулого року перебуває у Брюсселі через відкриті проти нього кримінальні справи в Іспанії.

Іспанський уряд в п'ятницю відхилив можливість того, що відсторонений лідер Каталонії Карлес Пучдемон може керувати регіоном з екзилу в Бельгії.