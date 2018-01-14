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Турция выступила против "привилегированного партнерства" с ЕС

Воскресенье, 14 января 2018, 10:23
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Анкара против "привилегированного партнерства" с Европейским союзом.

Об этом заявил министр Турции по делам ЕС Омер Челик в эфире одного из турецких телеканалов, передает агентство Anadolu.

Любая инициатива, предусматривающая предоставление Турции статуса "привилегированного партнера", будет отвергнута Анкарой. Никто не правы предлагать Турции статус страны "второго класса", сказал Челик.

По его словам, споры вокруг предоставления Турции статуса "привилегированного партнера" ЕС вновь актуализировалась после переговоров президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Франции Эммануэля Макрона 5 января в Париже. Однако позиция Турции по этому вопросу предельно ясна.

"Мы не примем никакого "привилегированного партнерства" и считаем подобные инициативы аморальными", - подчеркнул министр.

"Турцию нельзя воспринимать как "лагерь для беженцев", с которым нужно сотрудничать по вопросу предотвращения нелегальной миграции или в качестве "военного штаба" для обращений по борьбе с терроризмом. Турцию нужно воспринимать как государство ", - заявил Челик.

Напомним, президент Франции на встрече с турецким коллегой заявил, что в данный момент нет шансов на достижение прогресса в процессе вступления Турции в Европейский союз.

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