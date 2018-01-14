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Во время пожара в развлекательном центре в Португалии погибли 8 человек

Воскресенье, 14 января 2018, 11:06
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Восемь человек погибли и 50 получили ранения во время пожара в развлекательном центре португальского города Тондела.

Об этом сообщает португальский канал RTP.

"Многие пострадавшие нуждаются в амбулаторном лечении, часть из них уже увезли в больницы", - сказал мэр города Тондела Жозе Антонио Хесус, назвав ситуацию критической.

Как отмечается, в больницы увезли более 30 человек. Состояние части из них очень тяжелое.

 

Как сообщает издание Publico, пожар вспыхнул в развлекательном центре около 21.00, когда его посетители ужинали, отдыхали в бассейне, просматривали футбольный матч или следили за карточным турниром, который проходил в центре в это время. Пожарным удалось потушить пламя примерно за час.

На момент пожара в здании находились до 70 человек.

Официальные причины пожара пока не называют. По данным СМИ пожар вспыхнул в отопительном узле, огонь быстро перекинулся на крышу здания, состоящий из легковоспламеняющихся материалов.

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