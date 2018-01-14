Під час пожежі в розважальному центрі у Португалії загинули 8 людей

Неділя, 14 січня 2018, 11:06

Вісім людей загинули і 50 отримали поранення під час пожежі у розважальному центрі португальського міста Тондела.

Про це повідомляє португальський канал RTP.

"Багато постраждалих потребують амбулаторного лікування, частину з них вже відвезли до лікарень" - сказав мер міста Тондела Жозе Антоніо Хесус, назвавши ситуацію критичною.

Як зазначається, до лікарень відвезли більше 30 людей. Стан частини з них дуже важкий.

Як повідомляє видання Publico, пожежа спалахнула в розважальному центрі близько 21.00, коли його відвідувачі вечеряли, відпочивали у басейні, переглядали футбольний матч чи слідкували за картярським турніром, який відбувався у центрі в цей час. Пожежникам вдалося загасити полум’я приблизно за годину.

На момент пожежі у будівлі знаходилися до 70 людей.

Офіційні причини пожежі поки не називають. За даними ЗМІ пожежа спалахнула в опалювальному вузлі, вогонь швидко перекинувся на дах будівлі, який складався з легкозаймистих матеріалів.