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Новый глава МИД Польши собирается уволить выпускников российских вузов - СМИ

Вторник, 16 января 2018, 13:56
Версия для печати Комментарии

Новый министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович намерен уволить из ведомства дипломатов, окончивших российские вузы.

Об этом сообщает RMF.FM со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, одной из главных причин отставки бывшего министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского было нежелание менять кадровую политику в МИД. Он выступал против увольнений и приема новых сотрудников без дипломатического опыта.

Новый министр, как сообщается, намерен проводить совершенно иную кадровую политику. В частности, Чапутович попрощается со "старыми" работниками – преимущественно выпускниками Московского государственного института международных отношений – и примет на работу новых дипломатов, даже с более низкой квалификацией.

Чапутович, еще будучи заместителем министра, снизил требования во время последнего конкурса на дипломатическую и консульскую службы и уволил тогдашнего директора Дипломатической академии Артура Харазима.

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