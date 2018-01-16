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Новий глава МЗС Польщі збирається звільнити випускників російських вузів - ЗМІ

Вівторок, 16 січня 2018, 13:56
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Новий міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович має намір звільнити з відомства дипломатів, які закінчили російські вузи.

Про це повідомляє RMF.FM з посиланням на власні джерела.

За даними видання, однією з головних причин відставки колишнього міністра закордонних справ Вітольда Ващиковського було небажання змінювати кадрову політику в МЗС. Він виступав проти звільнень і прийому нових співробітників без дипломатичного досвіду.

Новий міністр, як повідомляється, має намір проводити зовсім іншу кадрову політику. Зокрема, Чапутович попрощається зі "старими" працівниками - переважно випускниками Московського державного інституту міжнародних відносин - і прийме на роботу нових дипломатів, навіть з більш низькою кваліфікацією.

Чапутович, коли ще був заступником міністра, знизив вимоги під час останнього конкурсу на дипломатичну і консульську служби і звільнив тодішнього директора Дипломатичної академії Артура Харазіма.

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