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МИД после приговора Балуху просит международных партнеров увеличить давление на Кремль

Вторник, 16 января 2018, 19:38
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МИД Украины призвал международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на Кремль, чтобы Россия прекратила преступные притеснения и преследования граждан Украины в Крыму и освободила оккупированные территории Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с решением оккупационных властей Крыма по делу активиста Владимира Балуха.

МИД категорически протестует в связи с незаконным и политически мотивированным решением т.н. "суда" российской оккупационной власти в Крыму.

"Осуждение Владимира Балуха до трех лет и семи месяцев колонии-поселения по абсурдным и сфабрикованным обвинениям является свидетельством того, что Кремль в дальнейшем продолжает политику целенаправленных репрессий и запугивания граждан Украины на временно оккупированном Крымском полуострове", - говорится в сообщении.

МИД требует немедленно освободить Владимира Балуха и других незаконно удерживаемых граждан Украины.

"Россия должна прекратить незаконную оккупацию АР Крым и г. Севастополь и в полном объеме выполнить резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года,"Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" от 19 декабря 2016 года и 19 декабря 2017 года, а также приказ Международного суда ООН касательно мер в рамках иска Украины против Российской Федерации о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - говорится в заявлении

Как известно, во вторник подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения и штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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