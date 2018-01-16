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МЗС після вироку Балуху просить міжнародних партнерів збільшити тиск на Кремль

Вівторок, 16 січня 2018, 19:38
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МЗС України закликало міжнародних партнерів посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль, щоб Росія припинила злочинні утиски та переслідування громадян України в Криму і звільнила окуповані території України.

Про це йдеться у заяві МЗС України у зв’язку з рішенням окупаційної влади Криму у справі активіста Володимира Балуха.

МЗС категорично протестує у зв'язку з незаконним та політично вмотивованим рішенням т.зв. "суду" російської окупаційної влади у Криму.

"Засудження Володимира Балуха до трьох років і семи місяців колонії-поселення за абсурдними та сфабрикованими звинуваченнями є свідченням того, що Кремль надалі продовжує політику цілеспрямованих репресій та залякувань громадян України на тимчасово окупованому Кримському півострові", - ідеться у повідомленні.

МЗС вимагає негайно звільнити Володимира Балуха та інших незаконно утримуваних громадян України.

"Росія має припинити незаконну окупацію АР Крим та м. Севастополь та у повному обсязі виконати резолюції Генеральної Асамблеї ООН  "Територіальна цілісність України" від 27 березня 2014 р., "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)" від 19 грудня 2016 р. і 19 грудня 2017 р., а також наказ Міжнародного суду ООН щодо запобіжних заходів у рамках позову України проти Російської Федерації стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", - ідеться у заяві

Як відомо, у вівторок підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха, звинувачуваного у зберіганні боєприпасів, до 3 років і 7 місяців колонії-поселення і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.

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