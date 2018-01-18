Генераторы немецкой МАN доставили в Крым в обход санкций - росСМИ

Четверг, 18 января 2018, 20:57

Крымский судостроительный завод "Залив", который из-за санкций не смог купить оборудование финской Wärtsilä, получил генераторы концерна MAN.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с материалами Министерства транспорта РФ.

Эту информацию изданию подтвердил партнер нескольких российских судостроительных компаний. По его данным, оборудование компании MAN пришлось устанавливать на судно именно из-за отказа финской компании.

Немецкая компания заявляет, что ничего не поставляла в Крым, но не исключает перепродажи оборудования.

"Мы не участвуем и не участвовали в каких-либо текущих или недавних проектах по заводу "Залив", - сказал представитель MAN Diesel & Turbo, добавив, что MAN не поставлял генераторы на "Залив""за последние десять лет".

Представитель немецкого концерна заявил, что действующие санкции запрещают поставлять генераторы крымским компаниям или использовать их в Крыму и концерн строго придерживается этих указаний. В то же время он допустил, что завод мог использовать оборудование, которое было произведено для других судов, но "MAN не может это контролировать и знать об этом".

Представитель Федерального министерства экономики и энергетики Германии заявил, что правительство страны не комментирует экспортные вопросы частных компаний. "Это обязанность компаний - соблюдать условия санкций ЕС", - сказал он.

В российском Минтрансе на запрос РБК не ответил.