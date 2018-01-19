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Пентагон признал противодействие России и Китаю основой оборонной стратегии

Пятница, 19 января 2018, 18:52
Версия для печати Комментарии

Противодействие России и Китаю стали основой новой Национальной оборонной стратегии США, представленной американским военным ведомством в пятницу.

Полтора десятилетия американские приоритеты были сосредоточены на борьбе с исламистскими боевиками, и теперь они окончательно сместились, сообщает Reuters.

Пентагон выпустил несекретную 11-страничную версию документа в пятницу. Стратегический документ устанавливает приоритеты для Министерства обороны США, которые, как ожидается, будут отражены в будущих запросах на оборонные расходы.

Национальная оборонная стратегия отражает решимость администрации президента Дональда Трампа решать вызовы, поступающие со стороны России и Китая, несмотря на призывы Трампа к улучшению связей с Москвой и Пекином, отмечает агентство.

Представляя стратегический документ, министр обороны США Джеймс Мэттис описал Россию и Китай как угрозы, которые стремятся продвигать в мире свои "авторитарные модели".

"Мы сталкиваемся с растущими угрозами со стороны ревизионистских государств - Китая и России, стран, которые стремятся создать мир, который бы отвечал их авторитарным моделям", - сказал Мэттис.

Элбридж Колби, заместитель помощника министра обороны по вопросам стратегии и развития сил, на брифинге заявил журналистам, что Россия была значительно намного наглее, чем Китай, в применении военной силы.

Россия присоединила Крым и вступила в войну в Сирии. Однако Москва имеет ограниченные экономические ресурсы, сказал Колби.

Ранее сообщалось, что Трамп признал Россию угрозой в новой стратегии нацбезопасности США. Администрация президента США заявила, что Россия вмешивается во внутренние политические дела стран во всем мире и определила Москву как соперника. 

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