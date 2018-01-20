Эрдоган заявил о начале военной операции в сирийской пограничной зоне

Суббота, 20 января 2018, 16:09

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском приграничном районе Африн фактически началась.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Эрдоган заявил, что после "антитеррористической операции" в районе Африн военные действия начнутся в Манбидже, поскольку "обещания, данные Турции, не были соблюдены".

"PKK, YPG, PYD (Рабочая партия Курдистана и Отряды народной самообороны - Ред.) - это все одно и то же, смена названия не меняет того факта, что они являются террористическими организациями", - сказал он.

Сообщается, что турецкие военные подразделения уже развернуты в Афринах, что находится в районе Алеппо вблизи турецко-сирийской границы, что контролируется курдами.

Напомним, накануне турецкие войска обстреляли несколько курдских деревень в сирийском приграничном районе Африн.

Ранее турецкие государственные СМИ сообщили, что генштаб Турции привел вооруженные силы на границе с Сирией в повышенную боевую готовность и стягивает военную технику в пограничную зону.